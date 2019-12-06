Вопрос легализации ММА во Франции отложен, турнир UFC под угрозой срыва Во Франции нельзя проводить турниры по смешанным единоборствам.

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Легализация ММА во Франции откладывается, сообщает BJ Penn. Таким образом, под угрозой оказалось проведение турнира UFC, запланированного в марте следующего года.

Ранее ожидалось, что турниры по смешанным единоборствам будут разрешены в стране с 1 января. Однако министр молодежи и спорта Франции Роксана Марачиняну решила получить больше доводов от Национального олимпийского и спортивного комитета. Теперь решение отложено до февраля, хотя не исключено, что для его принятия потребуется больше времени.

Ранее сообщалось, что UFC планировала провести турнир во Франции в марте 2020 года. На нем должен был выступить французский тяжеловес Фрэнсис Нганну.