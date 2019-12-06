Дана Уайт: Если все пойдет по сценарию, я и Мэйвезер сделаем что-то в октябре или ноябре Глава UFC Дана Уайт заявил, что готовит поединок американского боксера Флойда Мэйвезера против одной из звезд организации.

- Это правда. Мы сидели на матче «Клипперс». Мы начали разговор и заключили сделку буквально на площадке. Если все пойдет по нашему сценарию, я и Флойд сделаем что-то в октябре или ноябре, - цитирует Уайт ТАСС со ссылкой на британскую Mirror.

Ранее Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова заявил, что поединок между его подопечным и американским боксером Флойдом Мэйвезером мог состояться в январе в Саудовской Аравии.