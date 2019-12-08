Александр Волков: В поединке с Фергюсоном Хабиб будет осторожен

Российский боец UFC Александр Волков поделился мыслями перед боем чемпиона лиги в легком весе Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона.
«Мне кажется, не стоит ждать сенсации, что Фергюсон сумеет закончить бой с Хабибом досрочно, потому что я думаю, Хабиб будет достаточно осторожен в этом поединке. Из-за этого же маловероятно, что Хабиб сможет финишировать Фергюсона, и просто будет пять раундов доминировать.
Фергюсон неплохо чувствует себя внизу, поэтому он там и будет находиться все пять раундов. Думаю, будет победа Хабиба по очкам, но я не могу сказать, что много смотрел поединки Фергюсона, чтобы проанализировать этот бой досконально», – приводит слова Волкова Fight Time.
В крайнем поединке 31-летний Нурмагомедов победил американца Дастина Порье, а 35-летний Фергюсон одолел соотечественника Дональда Серроне.
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