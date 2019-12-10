Холлоуэй все еще хочет сразиться с Нурмагомедовым - Советский спорт
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10 декабря 2019 19:29ММАШарафудинов Виктор

Холлоуэй все еще хочет сразиться с Нурмагомедовым

В 2018 году бой американца и россиянина не состоялся.

Чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй надеется в ближайшем будущем провести поединок с Хабибом Нурмагомедовым. Они были должны были сразиться в начале 2018 года, но бой так и не состоялся.

«Хабиб есть Хабиб, – цитирует Холлоуэя Yahoo Sports. – Я хочу, чтобы наш бой все-таки состоялся. Хабиб на пути к тому, чтобы стать одним из величайших бойцов в истории. Уверен, что рано или поздно мы встретимся, ведь наши цели совпадают. Думаю, это будет один из лучших боев в истории нашего спорта»

Свой следующий поединок Холлоуэй проведет 14 декабря против австралийца Александра Волкановски. Хабиб Нурмагомедов будет защищать свой титул чемпиона UFC в легком весе в апреле следующего года в бою против американца Тони Фергюсона.

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