Абдулманап Нурмагомедов: Фергюсон очень вынослив 35-летний американец не знает поражений с 2012 года.

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Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, оценил бойцовские качества американца Тони Фергюсона.

«Он очень вынослив, хорош. У него много побед удушающими, он делает соперникам сечки, побеждает техническими нокаутами. Он достойный соперник и мы достойно к нему готовимся», – рассказал тренер Хабиба в интервью YouTube-каналу RT Sport.

Напомним, Нурмагомедов и Фергюсон сразятся на турнире UFC в Бруклине, который пройдет 18 апреля 2020 года.