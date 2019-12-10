Отец Нурмагомедова – о поединке сына с Фергюсоном: Это главный бой в истории UFC

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, поделился ожиданиями от поединка своего сына с американцем Тони Фергюсоном.
«Это один из важнейших боев. Он был назначен четыре раза и все время срывался. Два раза по вине Хабиба, два раза по вине Фергюсона. Этого боя ждут миллионы болельщиков. Такой истории – по 12 побед в UFC у каждого – еще не было. Это главный бой в истории UFC. Этот бой важен не только для меня, но и для моей республики, моей страны и всех, кто нас поддерживает.
На протяжении всего этого времени мы улучшали кое-какие навыки, особенно в ударной технике. С каждым разом мы по чуть-чуть уделяем этому внимание. Хавьер Мендес обещает удивить в этот раз, но Хабиб не будет отходить от плана отца», – рассказал тренер Хабиба в интервью YouTube-каналу RT Sport.
Напомним, Нурмагомедов и Фергюсон сразятся на турнире UFC в Бруклине, который пройдет 18 апреля 2020 года.
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