Тактаров готов провести бой с Александром Емельяненко 52-летний уроженец Сарова завершил карьеру в 2008 году.

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Первый российский чемпион UFC Олег Тактаров рассказал, при каких условиях готов подраться с 38-летним бойцом ММА Александром Емельяненко.

«Соглашусь, если пойму, что у меня будет время на подготовку и смогу реально выиграть. Сумма за такой поединок должна быть достаточная по сравнению с тем, что я за это же самое время заработаю. Я же снимаюсь в кино и провожу семинары. Если игра стоит свеч, то мне это интересно», – цитирует Тактарова «Подмосковье сегодня».

Напомним, за всю карьеру Тактаров одержал 17 побед и потерпел 5 поражений. У Емельяненко 28 побед и 7 поражений.