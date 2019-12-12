Хабиб Нурмагомедов: Лично мне Фергюсон не нравится Российский боец поделился мнением о будущем сопернике.

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Действующий чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов свой следующий поединок проведет против американца Тони Фергюсона. В интервью RT Хабиб поделился своим мнением о будущем сопернике.

«Тони – отличный боец, – отметил Нурмагомедов. – У меня нет к нему личных претензий, понимаете? Но, честно говоря, лично мне он не нравится. Я не понимаю, о чем он думает, что у него на уме, но мне этого и не надо. Я намерен сосредоточиться на бое. Когда клетку закроют, я сделаю свою работу. Как и всегда».

Бой Нурмагомедова и Фергюсона состоится в Нью-Йорке 18 апреля. Хабиб будет защищать свой титул чемпиона UFC в легком весе.