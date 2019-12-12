Хабиб Нурмагомедов: До пенсии мне далеко Чемпион UFC провел встречу с болельщиками в Краснодаре.

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Сегодня Хабиб Нурмагомедов провел встречу со своими поклонниками. Мероприятие состоялось в Краснодаре в спортивном комплексе «Чемпион».

Множество вопросов, которые задавали обладателю чемпионского титула UFC в легком весе, касались предстоящего боя с американцем Тони Фергюсоном.

«Чтобы распределить равномерно нагрузки, мы начнем с января 100 дней усиленных тренировок, – цитирует Нурмагомедова ТАСС. – Я всегда ставлю свои шансы выше, чем у моих соперников. Я лучше в борьбе, я еще не падал. У Фергюсона же уже были нокдауны. Бить я умею, и его буду бить особенно сильно».

Также Хабиб ответил на вопрос о том, когда он планирует завершить карьеру: «Пока у нас нет такого плана, когда именно я закончу выступать. Я себя чувствую хорошо. Мне 31 год, и для боев это хороший возраст. До пенсии мне далеко. Но это точно не за горами».

Бой Нурмагомедова и Фергюсона состоится в Нью-Йорке 18 апреля. Хабиб будет защищать титул чемпиона UFC в легком весе. В активе россиянина 28 побед и ни одного поражения в профессиональной карьере в смешанных единоборствах.