Хабиб Нурмагомедов: Фергюсона я буду бить особенно сильно - Советский спорт
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13 декабря 2019 01:34ММАГичунцев Артур

Хабиб Нурмагомедов: Фергюсона я буду бить особенно сильно

Поединок состоится 18 апреля 2020 года и пройдет на турнире в Бруклине.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от поединка с американцем Тони Фергюсоном.

«Я всегда ставлю свои шансы выше, чем у моих соперников. Я лучше в борьбе, я еще не падал, у него же были нокдауны. Бить я умею, его буду особенно сильно бить», – цитирует россиянина ТАСС.

На данный момент 31-летний Нурмагомедов провел в UFC 12 боев и одержал 12 побед. То же самое касается Фергюсона.

Добавим, что в последний раз 35-летний уроженец Калифорнии проигрывал в 2012 году. Это случилось в поединке против Майкла Джонсона (США).

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