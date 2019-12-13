Хабиб Нурмагомедов: Фергюсона я буду бить особенно сильно Поединок состоится 18 апреля 2020 года и пройдет на турнире в Бруклине.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от поединка с американцем Тони Фергюсоном.

«Я всегда ставлю свои шансы выше, чем у моих соперников. Я лучше в борьбе, я еще не падал, у него же были нокдауны. Бить я умею, его буду особенно сильно бить», – цитирует россиянина ТАСС.

На данный момент 31-летний Нурмагомедов провел в UFC 12 боев и одержал 12 побед. То же самое касается Фергюсона.

Добавим, что в последний раз 35-летний уроженец Калифорнии проигрывал в 2012 году. Это случилось в поединке против Майкла Джонсона (США).