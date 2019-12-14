UFC официально сообщил о проведении боя Нурмагомедов – Фергюсон Поединок пройдет 18 апреля в Нью-Йорке.

Загрузка...

Бой между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном официально утвержден. Поединок состоится 18 апреля на турнире UFC 249 в Нью-Йорке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram What time is it? #UFC249 Публикация от ufc (@ufc) 13 Дек 2019 в 3:17 PST

В конце ноября стало известно о том, что 35-летний Фергюсон подписал контракт на бой. А первым о договоренности между бойцами сообщил менеджер Нурмагомедова Али Абдельазиз.

Предстоящая защита титула станет для 31-летнего Нурмагомедова третьей. Ранее он в статусе чемпиона UFC победил ирландца Конора Макгрегора и американца Дастина Порье. Всего у него 28 победных боев в смешанных единоборствах.

Отметим, что Нурмагомедов стал чемпионов UFC именно в Бруклине, где 7 апреля 2018 года победил Эла Яквинту, хотя изначально его соперником должен был стать Фергюсон.

Фергюсон также провел 28 боев и одержал в них 25 побед при трех поражениях.