Балаев и Брандао показали равный вес в преддверии ACA 103 - Советский спорт
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14 декабря 2019 10:46ММА

Балаев и Брандао показали равный вес в преддверии ACA 103

Хедлайнеры турнира ACA 103 россиянин Марат Балаев и его соперник скандально-известный бразильский боец Диего Брандао показали абсолютно равный вес на церемонии взвешивания в Санкт-Петербурге.

Вес обоих спортсменов составил 66,3 кг

Успешно прошли взвешивание участники титульных боев. Обладатель чемпионского пояса в полутяжелом весе Довлетджан Ягшимурадов из Туркменистана перевесил претендента на титул российского бойца Алексея Буторина. Ягшимурадов показал на весах - 93,3 кг, Буторин - 92,7 кг. Участники чемпионского боя в легчайшем также успешно уложились в лимит весовой категории. Весы под обладателем пояса российским бойцом Рустамом Керимовым показали 61,4 кг, под бразильцем Франциско Де Лима Мациелем - 61,7 кг.

Турнир ACA 103 пройдет 14 декабря в Санкт-Петербурге в Сибур Арене.

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