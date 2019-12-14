Рой Джонс: Если пропустишь от Хабиба, сразу ляжешь, навыки бокса у него на высоте Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Рой Джонс-младший считает, что Хабиб Нурмагомедов обладает более сильным ударом, чем ирландец Конор Макгрегор.

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- Если пропустишь от Хабиба, сразу ляжешь. Навыки бокса у него на высоте. Поэтому он и отличается от остальных. Сильнее ли он в этом аспекте Конора? Макгрегор - тоже хороший боксёр, но он не настолько крутой панчер, как россиянин, - цитирует Джонса RT.

Ранее Джонс заявил, что у Хабиба Нурмагомедова есть шансы победить Флойда Мэйвезера в боксерском поединке.