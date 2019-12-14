Штырков потерпел первое поражение в карьере от швейцарца Эномото (видео) - Советский спорт
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14 декабря 2019 20:35ММАШарафудинов Виктор

Штырков потерпел первое поражение в карьере от швейцарца Эномото (видео)

Бой состоялся на турнире RCC7 в Екатеринбурге.

На турнире Russian Cagefighting Championship в Екатеринбурге российский боец Иван Штырков проиграл схватку сопернику из Швейцарии Ясубею Эномото.

Поединок закончился во втором раунде. Эномото провел удушающий прием и заставил трехкратного чемпиона России по самбо сдаться. Это поражение стало первым в профессиональной карьере Штыркова.

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🔥 Задушили русского Халка! #мма #штырков #rcc #екатеринбург #магаисма

Публикация от 👊ММА ПРОГНОЗ👊 (@mma_prognoz_)

Ранее 31-летний спортсмен провел в профессиональных боях смешанных единоборств 17 поединков, добившись 16 побед и одной ничьей (5 мая 2018 года с бразильцем Жеронимо дос Сантосом).

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