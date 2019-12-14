Шлеменко задушил Бранча в первом раунде на турнире RCC 7 (видео) В Екатеринбурге завершился турнир по смешанным единоборствам RCC 7.

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В его главном событии встречались экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко и бывший американец боец UFC Дэвид Бранч, заменивший в этом поединке соотечественника Луиса Тэйлора, с которым россиянин изначально должен был драться.

В концовке первого раунда Шлеменко удушающим приемом заставил своего соперника сдаться.

Добавим, что для 35-летнего россиянина эта победа стала 59-й в профессиональной карьере при 13 поражениях.