Александр Шлеменко: Жаль, что вертушка не прошла, пришлось задушить

- Как мне сказали до боя, меня похоронили. Ребята, хороните меня всегда. И в итоге ни разу не пропустил, выиграл в первом раунде.
Такой опытный боец, как Бранч, совершил глупость. Чувствую, что он пыхтит… Он хотел мне челюсть что ли сломать? В итоге он сам себя измотал. Жаль, что вертушка не прошла, но пришлось задушить, - приводит слова Шлеменко «РИА Новости».
Добавим, что для 35-летнего россиянина эта победа стала 59-й в профессиональной карьере. Также на его счету 13 поражений.
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