Александр Шлеменко: Жаль, что вертушка не прошла, пришлось задушить Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко – о своей победе над американцем Дэвидом Бранчем на турнире RCC 7.

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- Как мне сказали до боя, меня похоронили. Ребята, хороните меня всегда. И в итоге ни разу не пропустил, выиграл в первом раунде.

Такой опытный боец, как Бранч, совершил глупость. Чувствую, что он пыхтит… Он хотел мне челюсть что ли сломать? В итоге он сам себя измотал. Жаль, что вертушка не прошла, но пришлось задушить, - приводит слова Шлеменко «РИА Новости».

Добавим, что для 35-летнего россиянина эта победа стала 59-й в профессиональной карьере. Также на его счету 13 поражений.