Ясубей Эномото: Еще в конце первого раунда увидел, что Штырков устал Швейцарский боец смешанных единоборств (ММА) Ясубей Эномото – о своей победе над россиянином Иваном Штырковым на турнире RCC 7.

- Не надо удивляться моей победе. Я еще в конце первого раунда увидел, что Иван устал. Я не в первый раз выступаю на Урале, но мне все равно приятна такая реакция публики, - приводит слова Эномото «РИА Новости».

Добавим, что для россиянина это поражение стало первым при 16 победах и одной ничьей, Эномото одержал 20 победу при 11 поражениях.