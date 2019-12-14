Ясубей Эномото: Еще в конце первого раунда увидел, что Штырков устал

- Не надо удивляться моей победе. Я еще в конце первого раунда увидел, что Иван устал. Я не в первый раз выступаю на Урале, но мне все равно приятна такая реакция публики, - приводит слова Эномото «РИА Новости».
Добавим, что для россиянина это поражение стало первым при 16 победах и одной ничьей, Эномото одержал 20 победу при 11 поражениях.
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