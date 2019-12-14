Керимов нокаутировал бразильца Де Лиму и сохранил титул чемпиона ACA в легчайшем весе Бой закончился в первом раунде.

На турнире ACA 103 в Санкт-Петербурге в соглавном бою вечера встретились чемпион организации в легчайшем весе Рустам Керимов и бразилец Франсиско Де Лима.

Поединок закончился в концовке первого раунда. Керимов после нескольких тейкдаунов ударами сверху отправил бразильца в нокаут, тем самым защитив свой титул.

На профессиональном уровне 27-летний боец из Дагестана провел 14 поединков и одержал 14 побед.