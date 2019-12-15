Волкановски стал новым чемпионом UFC в полулегком весе, победив Холлоуэя Судья единогласно отдали победу австралийцу.

На турнире UFC 245 в Лас-Вегасе состоялся поединок за титул чемпиона организации в полулегком весе между Александром Волкановски и Максом Холлоуэем.

На протяжении всего поединка инициатива переходила от одного бойца к другому, и, как минимум, три раунда из пяти выглядели очень равными. Третью пятиминутку забрал Волкановски, а в четвертой сильнее выглядел Холлоуэй.

В итоге все решали судьи, единогласно отдавшие победу австралийцу – 48-47, 48-47, 50-45.

Теперь на счету австралийца 21 победа, 11 из которых завершились нокаутом, и одно поражение. Что касается Холлоуэя, то он потерпел пятое поражение при 22 победах.