Волкановски стал новым чемпионом UFC в полулегком весе, победив Холлоуэя

На турнире UFC 245 в Лас-Вегасе состоялся поединок за титул чемпиона организации в полулегком весе между Александром Волкановски и Максом Холлоуэем.
На протяжении всего поединка инициатива переходила от одного бойца к другому, и, как минимум, три раунда из пяти выглядели очень равными. Третью пятиминутку забрал Волкановски, а в четвертой сильнее выглядел Холлоуэй.
В итоге все решали судьи, единогласно отдавшие победу австралийцу – 48-47, 48-47, 50-45.
Теперь на счету австралийца 21 победа, 11 из которых завершились нокаутом, и одно поражение. Что касается Холлоуэя, то он потерпел пятое поражение при 22 победах.
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