Усман отправил в нокаут Ковингтона на турнире UFC 245

В главное бою вечера турнира UFC в Лас-Вегасе Камару Усман проводил защиту чемпионского пояса в полулегком весе против Колби Ковингтона.
Поединок завершился в пятом раунде, когда Усман дважды отправил своего соперника в нокдаун. Несмотря на то, что Ковингтон пытался прийти в себя и оказать сопротивление, рефери принял решение остановить бой. Отметим, что после третьей пятиминутки стало известно, что у американца сломана челюсть.
Напомним, что Усман провел 17 поединков по правилам смешанных единоборств, потерпев лишь одно поражение.
Для Ковингтона сегодняшнее поражение стало вторым в карьере при 15 победах.
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