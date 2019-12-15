Усман отправил в нокаут Ковингтона на турнире UFC 245 - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
15 декабря 2019 10:24ММАКорегин Владислав

Усман отправил в нокаут Ковингтона на турнире UFC 245

Поединок завершился в пятом раунде.

В главное бою вечера турнира UFC в Лас-Вегасе Камару Усман проводил защиту чемпионского пояса в полулегком весе против Колби Ковингтона.

Поединок завершился в пятом раунде, когда Усман дважды отправил своего соперника в нокдаун. Несмотря на то, что Ковингтон пытался прийти в себя и оказать сопротивление, рефери принял решение остановить бой. Отметим, что после третьей пятиминутки стало известно, что у американца сломана челюсть.

Напомним, что Усман провел 17 поединков по правилам смешанных единоборств, потерпев лишь одно поражение.

Для Ковингтона сегодняшнее поражение стало вторым в карьере при 15 победах.

Шторм против химика. Шлеменко проведет бой с бойцом, провалившим допинг-тест Российский боец Александр Шлеменко в рамках турнира RCC 7 проведет бой против американца Дэвида Бранча. Встреча состоится 14 декабря в Екатеринбурге. 14.12.2019 08:08 ММА Усачев Владислав
Еще по теме:
Александр Шлеменко: Жаль, что вертушка не прошла, пришлось задушить Шлеменко задушил Бранча в первом раунде на турнире RCC 7 (видео) Александр Шлеменко: Я уже не думаю о UFC
Дзюба совершенно прав: все «обделались». Еврокубки – не для нас После чемпионата мира прошло полтора года. Казалось – духоподъемных. Но как говорят – был дух, да протух. Наши клубы позорно покинули еврокубки. 13.12.2019 11:30 Футбол Андронов Алексей
Вклад народа в клубы РПЛ вырос… до смешных 12 процентов Компания PwC представила третье по счету комплексное исследование экономики премьер-лиги. И на его основе вполне можно объяснить, почему наши клубы сдают позиции на мировой арене. 11.12.2019 12:00 Футбол Зибрак Артем
А золото было так близко…Женская сборная России лидировала всю эстафету, но упустила победу Такой стрельбы у наших девушек мы не видели давно 14.12.2019 16:10 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Александр Логинов: Темп Йоханнеса Бе никто поддержать не может Известен состав мужской сборной России на эстафету Логинов завоевал серебро в гонке преследования на этапе Кубка мира, победитель – Йоханнес Бе
Марат Балаев: Большое желание «зажечь» 14 декабря, чтоб встряхнулся Питер Российский боец по прозвищу «Мотиватор» Марат Балаев проведет бой против бразильца Диего Брандао 14 декабря в рамках турнира ACA 103 в Санкт-Петербурге. 09.12.2019 13:00 ММА Ващенко Сергей
Медведев – лучший по победам. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 04.12.2019 10:30 Теннис Мысин Николай
Алина все. Фигурное катание в поисках баланса Алина Загитова объявила о приостановке выступлений. Слово «приостановка» пусть вас не обманывает. 14.12.2019 00:00 Фигурное катание Яременко Николай
Владислав Третьяк: Международная федерация должна прислушаться к мнению Фазеля В подмосковном Аносине перед Гала-матчем «Красная машина. Связь поколений» президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк ответил на вопросы касательно отлучения России от чемпионатов мира и Олимпийских игр после санкций со стороны WADA. 10.12.2019 21:00 Хоккей Домрачев Владислав
Джошуа вернул титулы, Поветкину дали ничью В Садовской Аравии прошел боксерский вечер, в котором британец Энтони Джошуа взял реванш у мексиканца Энди Руиса, а россиянин Александр Поветкин и американец Майкл Хантер не выявили победителя. 08.12.2019 03:11 Бокс Усачев Владислав
Кубок – Надалю. России – медаль. Итоги Кубка Дэвиса Первый в истории Кубок Дэвиса в обновленном формате принес победу команде Испании. Сборная России вошла в четверку лучших и гарантировала себе место в финальном турнире на будущий год. 25.11.2019 21:00 Теннис Мысин Николай
Новости
10:46 Футбол Леонарду Жардим: «Монако» контролировал игру, поэтому мы разочарованы ничьей
10:37 Футбол Дженнаро Гаттузо – о поражении «Парме»: Команда имеет психологические проблемы
10:29 Хоккей Дюклер признан первой звездой дня в НХЛ
10:24 ММА Усман отправил в нокаут Ковингтона на турнире UFC 245
10:17 Хоккей Главный тренер «Далласа»: Когда Радулов голоден, его не остановить
10:01 Футбол Паредес может перейти в «Манчестер Юнайтед»
10:00 Футбол Гризманн - об игре с «Реал Сосьедадом»: «Барселона» разочарована ничьей
09:43 Футбол Фрэнк Лэмпард: В нашей игре не хватает скорости
09:38 ММА Волкановски стал новым чемпионом UFC в полулегком весе, победив Холлоуэя
09:28 Санный спорт Россияне стали призерами этапа Кубка мира
09:19 Футбол Кулибали получил травму бедра в матче с «Пармой»
09:10 Хоккей Михеев - о безголевой серии: Переживал, что не могу забить, но сейчас чувствую, что в голове порядок
08:57 Санный спорт Иванова одержала победу в спринте на этапе Кубка мира
08:48 Бокс Кроуфорд защитил титул WBO, нокаутировав Каваляускаса
08:46 Хоккей Юниорская сборная России вышла в финал Мирового кубка вызова U18
08:30 ММА Ян - о поединке против Фэйбера: Я знал, что иду за победой
08:21 Футбол Роберт Левандовски – об игре Коутиньо: Он был великолепен
08:20 ММА Нуньес одержала победу над де Рандами на турнире UFC 245
08:05 Хоккей «Сент-Луис» обыграл «Чикаго», Барбашев получил травму
07:45 ММА Алдо проиграл Мораесу на турнире UFC 245
Нет - ЦБК: экологический протест набирает силу в Рыбинске и Череповце
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Неделя в Удмуртии: трагедия в Можге и чудо в Ижевске, новая елка и песок на площади
Силуанов заявил о реструктуризации госдолга Татарстана
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Путин посетил клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором тренировался в юности
Фундамент будущих успехов. 280 регбистов приняли участие в фестивале ЦСКА
Газзаев прокомментировал призыв главы USADA по отстранению РФ от ОИ-2020
Валерий Газзаев прокомментировал информацию о рекомендациях WADA
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика