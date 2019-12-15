Усман отправил в нокаут Ковингтона на турнире UFC 245 Поединок завершился в пятом раунде.

В главное бою вечера турнира UFC в Лас-Вегасе Камару Усман проводил защиту чемпионского пояса в полулегком весе против Колби Ковингтона.

Поединок завершился в пятом раунде, когда Усман дважды отправил своего соперника в нокдаун. Несмотря на то, что Ковингтон пытался прийти в себя и оказать сопротивление, рефери принял решение остановить бой. Отметим, что после третьей пятиминутки стало известно, что у американца сломана челюсть.

Напомним, что Усман провел 17 поединков по правилам смешанных единоборств, потерпев лишь одно поражение.

Для Ковингтона сегодняшнее поражение стало вторым в карьере при 15 победах.