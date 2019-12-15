Нурмагомедов признался, что хотел покусать Макгрегора после боя Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своих эмоциях после окончания поединка с ирландцем Конором Макгрегором.

– Я терпел во время подготовки и боя, копил эти эмоции, чтобы не сорваться. Но у меня свое понимание. Для меня было непонятно, как такой же спортсмен, как я, может меня оскорблять. Я, наверное, хотел их покусать, – цитирует Нурмагомедова ТАСС.

Напомним, что 6 октября 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором. Сразу после окончания поединка представители обеих команды устроили потасовку. Позже российский боец был дисквалифицирован атлетической комиссией штата Невада на 9 месяцев.

Добавим, что ранее стало известно, что бой между Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном официально утвержден - поединок состоится 18 апреля в Нью-Йорке.

Предстоящая защита титула станет для 31-летнего Нурмагомедова третьей. Ранее он в статусе чемпиона UFC победил ирландца Конора Макгрегора и американца Дастина Порье.

Всего в активе российского бойца 28 победных боев в смешанных единоборствах. Фергюсон также провел 28 боев, одержав в них 25 побед при трех поражениях.