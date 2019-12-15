Хабиб Нурмагомедов: Не собираемся менять тактику под Фергюсона – будем бороть, ломать, бросать Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов - о предстоящем поединке против американца Тони Фергюсона.

– Мы не собираемся менять тактику. Будем бороть, ломать, бросать. А он, если сможет, пусть что-то этому противопоставит, – цитирует Нурмагомедова ТАСС.

Ранее стало известно, что бой между Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном официально утвержден – поединок состоится 18 апреля в Нью-Йорке.

Предстоящая защита титула станет для 31-летнего Нурмагомедова третьей. Ранее он в статусе чемпиона UFC победил ирландца Конора Макгрегора и американца Дастина Порье.

Всего в активе российского бойца 28 победных боев в смешанных единоборствах. Фергюсон также провел 28 боев, одержав в них 25 побед при трех поражениях.