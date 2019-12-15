Петр Ян: Победа над Фейбером приблизила меня к поясу Встреча прошла в Лас-Вегасе.

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Российский боец UFC Петр Ян дал комментарий пресс-службе промоушена после поединка с американцем Юрайей Фейбером. Напомним, 26-летний уроженец Красноярского края одержал победу техническим нокаутом.

«Важная победа на завершающем турнире в этом году. Огромнейший ивент. Эта победа приблизила меня к поясу. Думаю, я максимально близок к нему.

Я вырос в гораздо более жестких условиях, именно это и показывает мой характер и мою духовную составляющую.

Конечно, я заслужил бой за титул. За полтора года мы провели шесть боев и одержали шесть побед. Думаю, я один из тех, кто заслуживает боя за пояс.

Сехудо еще не сталкивался с такими ребятами, как я. Он проигрывал несколько раз. Знаю, как с ним драться. Не опасаюсь его борьбы. Я покажу, на что способен в пятираундовом бою. Люблю драться пять раундов», – сказал Петр Ян.

На данный момент россиянин провел в UFC шесть боев и одержал шесть побед.