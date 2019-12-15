UFC опубликовал проморолик к поединку Макгрегора и Серроне (видео)
Встреча состоится 18 января и пройдет на турнире в Лас-Вегасе.
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Этой зимой бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор проведет бой против американца Дональда Серроне.
Таким образом, 31-летний ирландец проведет первый поединок за последние полтора года. В крайнем бою он проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову. Это случилось 7 октября 2018 года. Что касается Серроне, то 36-летний американец в сентябре уступил нокаутом соотечественнику Джастину Гэтжи.
Сегодня, 15 декабря пресс-служба UFC опубликовала проморолик, посвященный этому событию.
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