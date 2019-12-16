Дана Уайт: Хабиб может посетить поединок Макгрегор - Серроне Бой состоится 19 января в Лас-Вегасе.

Глава UFC Дана Уайт заявил, что непобежденный чемпион организации в легком весе Хабиб Нурмагомедов может посетить бой своего бывшего противника Конора Макгрегора.

«Может ли случиться так, что Хабиб посетит бой Конора? Такая вероятность есть. Не скажу, что он точно будет, но это возможно. Мне нравится эта идея», - заявил Уайт в интервью ESPN.

Напомним, свой последний поединок в UFC Макгрегор провел в октябре прошлого года, когда сдачей уступил Нурмагомедову. Всего в послужном списке ирландца 21 победа при четырех поражениях в ММА.

Дональд Серроне (36-13) в последних поединках уступил Тони Фергюсону и Джастину Гэтджи.