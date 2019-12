Экс-чемпион UFC Гарбрандт рассказал о стычке с Яном (видео)

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Коди Гарбрандт рассказал о стычке с российским бойцом ММА Петром Яном.

«Этот трус наехал на меня, когда я был один. Ну, ничего, его время еще придет! Но сначала надо разобраться с делами 28 марта», – написал боец в своем Instagram.

26-летний Ян нокаутировал Фейбера и одержал шестую победу кряду. Что касается Гарбрандта, то 28 марта ему предстоит бой против бразильца Рафаэля Ассунсао.

After picking up a victory over Urijah Faber, @PetrYanUFC had to be separated from Faber's teammate @Cody_Nolove backstage at #UFC245 (via sayatus/IG) pic.twitter.com/Z4VXSgeKQb