Абдулманап Нурмагомедов: С какой стати нам посещать бой Макгрегор – Серроне? - Советский спорт
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18 декабря 2019 12:14ММАНечаев Юрий

Абдулманап Нурмагомедов: С какой стати нам посещать бой Макгрегор – Серроне?

Турнир UFC 246 пройдет 18 января в Лас-Вегасе.

Отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов заявил, что они не приедут на турнир UFC 246.

«С какой стати мы должны посещать этот турнир? У меня даже визы нет», - приводит слова Абдулманапа Sputnik.

Ранее глава UFC Дана Уайт заявил, что не исключает появление Хабиба на поединке Конора Макгрегора и Дональда Серроне.

Напомним, в октябре 2018 года Нурмагомедов удушающим приемом в четвертом раунде одержал победу над Макгрегором. С тех пор ирландец в октагон не выходил.

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