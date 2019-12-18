Рэпер 50 cent – Ковингтону: Наслаждайся сломанной челюстью, расистский ублюдок В эти выходные боец проиграл техническим нокаутом нигерийцу Камару Усману, который является чемпионом в полусреднем весе.

Рэпер 50 cent обратился к американскому бойцу UFC Колби Ковингтону, который до поединка с Камару Усманом заявил, что такие как представитель Нигерии ничего не сделали для США. Они приехали в его страну и отметились лишь тем, что нарушили закон.

«Наслаждайся сломанной челюстью, расистский ублюдок. Впрочем, ближайшие шесть недель ты проведешь в полном молчании. Ты вообще не сможешь ничего сказать», – написал музыкант в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что Ковингтон в срочном порядке покинул арену, где прошел его бой с Усманом. Американец был доставлен в больницу. При этом сообщалось, что Колби дрался со переломом челюсти со второго раунда.