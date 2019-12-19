В Хорватии боец ММА одержал победу за девять секунд, ни разу не коснувшись противника

На турнире Fight Nation Championship состоялся бой между боснийцем Ади Дураковичем и аргентинцем Франсиско Баррио.
Уже на девятой секунде, после осторожного начала поединка, Дуракович попросил рефери остановить бой.
«Я почувствовал сильную боль в груди, в глазах помутнело. Сказал судье, что со мной что-то не так, и потерял сознание. Очнулся уже в машине скорой помощи. Меня выписали из больницы через несколько часов, сейчас я чувствую себя намного лучше», - цитирует бойца портал Infobae.com.⠀
Победа в поединке была присуждена Баррио.
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