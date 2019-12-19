Федор Емельяненко и бойцы его клуба станут донорами костного мозга Российские бойцы ММА станут донорами костного мозга.

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По информации News.ru, в акции примут участие Федор Емельяненко, Валентин Молдавский, Кирилл Сидельников, Анатолий Токов, Виктор Немков, Вадим Немков и их тренер Владимир Воронов.

Как сообщает издание, в начале следующей недели бойцы смешанных единоборств сдадут биоматериал и войдут в регистр доноров костного мозга Русфонда.