Федор Емельяненко и бойцы его клуба станут донорами костного мозга - Советский спорт
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19 декабря 2019 12:56ММА

Федор Емельяненко и бойцы его клуба станут донорами костного мозга

Российские бойцы ММА станут донорами костного мозга.

По информации News.ru, в акции примут участие Федор Емельяненко, Валентин Молдавский, Кирилл Сидельников, Анатолий Токов, Виктор Немков, Вадим Немков и их тренер Владимир Воронов.

Как сообщает издание, в начале следующей недели бойцы смешанных единоборств сдадут биоматериал и войдут в регистр доноров костного мозга Русфонда.

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