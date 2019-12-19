Хабиб опубликовал фото 12-летней давности 18 апреля 2020 года россиянин проведет защиту титула в бою с американцем Тони Фергюсоном.

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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов показал болельщикам раритетное фото, где ему 19-лет. Судя по всему, снимок был сделан во время соревнований.

«Почти 12 лет назад. Многое поменялось, но это было интересное время моей жизни», – написал 31-летний Нурмагомедов.

На данный момент уроженец Дагестана провел в ММА 28 боев и одержал 28 побед.