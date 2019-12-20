Петр Ян: Я заслуживаю поединок против Сехудо

Российский боец смешанных единоборств Петр Ян считает, что заслужил поединок против чемпиона организации в легчайшем и наилегчайшем весе Генри Сехудо.
«Я очень хочу, чтобы этот поединок состоялся. Я его заслуживаю и показываю это своими выступлениями. Возможно, Генри я неинтересен. Но это вопрос времени, мы придем к этому бою», - цитирует бойца ТАСС.
В активе российского бойца шесть побед в шести поединках в UFC. Всего в ММА Ян провел 15 боев, в которых одержал 14 побед (шесть нокаутом) и потерпел одно поражение. В своем последнем бое 15 декабря россиянин нокаутом победил американца Юраи Фэйбера.
Сехудо в ММА провел 17 поединков, в которых одержал 15 побед (семь нокаутом) и потерпел два поражения.
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