Петр Ян: Если бы у меня был пояс, я мог бы подраться на категорию выше Россиянин не знает поражений в UFC.

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Российский боец смешанных единоборств Петр Ян прокомментировал возможность перехода в другую весовую категорию.

«Титула пока у меня нет, если бы у меня был пояс, я мог бы подраться на категорию выше, мог бы и побоксировать, я боксом восемь лет занимался», - цитирует Яна ТАСС.

Напомним, в активе российского бойца шесть побед в шести поединках в UFC. Всего в ММА Ян провел 15 боев, в которых одержал 14 побед (шесть нокаутом) и потерпел одно поражение. В своем последнем бое 15 декабря россиянин нокаутом победил американца Юраи Фэйбера.

Чемпионом организации в легчайшем и наилегчайшем весе является Генри Сехудо. В его послужном списке 17 поединков, в которых он одержал 15 побед (семь нокаутом) и потерпел два поражения.

Сразу после победы над Фэйбером Ян бросил вызов Сехудо.