Петр Ян: Фергюсон опасный соперник, но Хабиб победит Российский боец надеется, что долгожданный поединок не сорвется в очередной раз.

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Российский боец смешанных единоборств Петр Ян поделился ожиданиями от боя Хабиб Нурмагомедов - Тони Фергюсон.

«Я думаю, что в этом поединке Нурмагомедов победит. Хабиб физически мощнее, контроль у него. Фергюсон опасный соперник, ни в коем случае я его не недооцениваю, но думаю, что Хабиб выиграет этот бой. Главное, чтобы они здоровые подошли к этому поединку», - приводит ТАСС слова Яна.

Бой Нурмагомедов - Фергюсон пройдет 18 апреля в Нью-Йорке. 31-летний россиянин является непобежденным чемпионом UFC в легком весе. В его активе 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах. В своем последнем бое 7 сентября Хабиб одержал победу удушающим приемом над Дастином Порье.

На счету 35-летнего Фергюсона 25 побед и три поражения в ММА.