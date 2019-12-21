Магомед Исмаилов – о бое с Емельяненко: Уроню, добью, а после обниму и успокою Два бойца договорились о проведении поединка.

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Российский боец Магомед Исмаилов прокомментировал договоренность о поединке с Александром Емельяненко.

«Мне очень понравилась самоироничность Сани Емельяненко. Да и вообще – самоироничные люди – особенные. От того и удары мои будут особенными – с юморком и на лице моей будет улыбка. А после мы с Сашей посмеемся и порадуемся моей победе вместе.

До встречи, Александр Емельяненко, жду не дождусь, вернее дождусь, то есть добьюсь. Хотел сказать добью. Да, уроню и добью, после, естественно, обниму и успокою», – написал Исмаилов в инстаграме.

Отметим, что Емельяненко и Исмаилов договорились о проведении боя по телефону. По итогам разговора Исмаилов взял организацию поединка на себя.