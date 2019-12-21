Магомед Исмаилов – о бое с Емельяненко: Уроню, добью, а после обниму и успокою

Российский боец Магомед Исмаилов прокомментировал договоренность о поединке с Александром Емельяненко.
«Мне очень понравилась самоироничность Сани Емельяненко. Да и вообще – самоироничные люди – особенные. От того и удары мои будут особенными – с юморком и на лице моей будет улыбка. А после мы с Сашей посмеемся и порадуемся моей победе вместе.
До встречи, Александр Емельяненко, жду не дождусь, вернее дождусь, то есть добьюсь. Хотел сказать добью. Да, уроню и добью, после, естественно, обниму и успокою», – написал Исмаилов в инстаграме.
Отметим, что Емельяненко и Исмаилов договорились о проведении боя по телефону. По итогам разговора Исмаилов взял организацию поединка на себя.
Ругань вокруг Загитовой не удивляет. Но за что ее жалеть? Продолжают кипеть страсти вокруг главного события минувшей недели – заявления олимпийской чемпионки Алины Загитовой о том, что она приостанавливает карьеру. 16.12.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев Был бронзовый день – стал серебряный. Логинов – второй в гонке преследования На втором этапе Кубка мира в Австрии у России – четвертая медаль на четырех дистанциях. Серебро в мужской гонке преследования добыл Александр Логинов. 14.12.2019 18:30 Биатлон Тигай Лев Барышня с претензиями. Портрет Алены Косторной После финала Гран-при-2019 лидерство среди одиночниц мира захватила 16-летняя россиянка Алена Косторная. Самое время поподробнее рассказать о новой чемпионке. 12.12.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев Без Медведева, но с надеждой на титул. Что ждать от Кубка Дэвиса в новом формате Сегодня в Мадриде стартует финальный турнир Кубка Дэвиса – первый в истории в обновленном формате. 18.11.2019 08:30 Теннис Мысин Николай Пиковый Месси против пикового «Реала». Чего ждать от Эль-Класико В среду в столице Каталонии мы увидим очередную серию легендарного противостояния: в гости к «Барселоне» пожалует «Реал». 18.12.2019 00:00 Футбол Зибрак Артем Наполеоновские планы Соколова. Со следующего сезона в ПФЛ грядет реформа Итоги 2019 года подвел руководитель Профессиональной футбольной лиги Андрей Соколов. Он в основном говорил не о том, что было, а о том, что будет с третьим по рангу дивизионом чемпионата России. 17.12.2019 22:00 Футбол Сергеев Иван Александр Поветкин: Под нейтральным флагом на Олимпиаду не поехал бы Российский тяжеловес Александр Поветкин рассказал о поединке с Майклом Хантером, который завершился вничью и заявил, что отказался бы от поездки на Олимпиаду без российского флага. 13.12.2019 17:30 Бокс Усачев Владислав Медведев – лучший по победам. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 04.12.2019 10:30 Теннис Мысин Николай Сергей Тарасов: На сборах девчонки делали по 200 выстрелов и вот результат В минувшие выходные в Хохфильцене завершился второй этап Кубка мира. А уже в четверг во французском Анси стартует третий. 18.12.2019 17:00 Биатлон Волохов Юрий «Динамо» меня обидело больше, чем СКА». Дебют молодого голкипера череповчан 19-летний вратарь «Северстали» Константин Шостак – о своих первых матчах в КХЛ. 20.12.2019 13:38 Хоккей Кузютина Елена