Магомед Исмаилов – о бое с Емельяненко: Уроню, добью, а после обниму и успокою - Советский спорт
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21 декабря 2019 09:56ММАЛипкин Антон

Магомед Исмаилов – о бое с Емельяненко: Уроню, добью, а после обниму и успокою

Два бойца договорились о проведении поединка.

Российский боец Магомед Исмаилов прокомментировал договоренность о поединке с Александром Емельяненко.

«Мне очень понравилась самоироничность Сани Емельяненко. Да и вообще – самоироничные люди – особенные. От того и удары мои будут особенными – с юморком и на лице моей будет улыбка. А после мы с Сашей посмеемся и порадуемся моей победе вместе.

До встречи, Александр Емельяненко, жду не дождусь, вернее дождусь, то есть добьюсь. Хотел сказать добью. Да, уроню и добью, после, естественно, обниму и успокою», – написал Исмаилов в инстаграме.

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Мне очень понравилась самоироничность Сани Емельяненко))) Да и вообще - самоироничные люди - особенные ))) От того и удары мои будут особенными - с юморком и на лице моей будет улыбка 😁 ))) А после, мы с Сашей посмеёмся и порадуемся моей победе вместе )))) До встречи @alexemelyanenko жду не дождусь, вернее дождусь.... то есть добьюсь.... 🤔хотел сказать ДОБЬЮ.... да, уроню и добью😬 после естественно👉🏽обниму и успокою☺️))) #магомедисмаилов

Публикация от Магомед Исмаилов (@maga_isma)

Отметим, что Емельяненко и Исмаилов договорились о проведении боя по телефону. По итогам разговора Исмаилов взял организацию поединка на себя.

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