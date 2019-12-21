Нурмагомедов начнет подготовку к бою с Фергюсоном в Дагестане Бой пройдет 18 апреля в Бруклине.

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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов начнет подготовку к бою с Тони Фергюсоном в Дагестане.

«Хабиб традиционно начнет подготовку в Дагестане, – приводит ТАСС слова представителя команды 31-летнего российского бойца. – Потом отравится в зал АКА в США».

Предстоящая защита титула станет для 31-летнего Нурмагомедова третьей. Ранее он в статусе чемпиона UFC победил ирландца Конора Макгрегора и американца Дастина Порье. Всего у него 28 победных боев в смешанных единоборствах.

Бой Нурмагомедов – Фергюсон пройдет 18 апреля на турнире UFC 249 в Нью-Йорке.

Отметим, что Нурмагомедов стал чемпионов UFC именно в Бруклине, где 7 апреля 2018 года победил Эла Яквинту, хотя изначально его соперником должен был стать Фергюсон.