Александр Емельяненко опубликовал фото с убитым лосем В крайнем поединке он нокаутировал многократного чемпиона страны по тяжелой атлетике Михаила Кокляева.

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко попробовал себя в роли охотника. Соответствующую запись он выложил в своем Instagram.

«Гуляя по лесу с Алтаем, мы встретили лося. Алтай лося победил в схватке один на один!» – написал 38-летний боец.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион Fight Nights Магомед Исмаилов бросил вызов Емельяненко и пообещал избить того в октагоне.