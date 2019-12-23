Серроне – о бое с Макгрегором: Собираюсь показать свой максимум Встреча состоится 18 января и пройдет на турнире в Лас-Вегасе.

Американский боец UFC Дональд Серроне поделился ожиданиями от поединка с ирландцем Конором Макгрегором.

«Я не собираюсь сдаваться. Это просто бред. Я никогда не сдавал поединок. В мире нет столько денег, чтоб я пошел на это. Я просто не смогу смотреть на себя в зеркало после такого боя.

Что касается встречи с Макгрегором, то я собираюсь показать свой максимум», – приводит слова Серроне MMA Fighting.

За всю карьеру в UFC 36-летний Серроне провел 33 боя, одержал 23 победы и потерпел 10 поражений. У 31-летнего Макгрегора, владевшего титулами в легком и полулегком весах, 11 боев, 9 побед и два поражения.