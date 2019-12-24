Хабиб Нурмагомедов: Пусть Макгрегор выиграет десять боев, тогда поговорим о реванше Российский боец провел пресс-конференцию в Алма-Ате.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прибыл в Алма-Ату. В Казахстан россиянина пригласили в качестве почетного гостя на турнир по смешанным единоборствам Gorilla Fighting Championship 23, который состоится 25 декабря, а сегодня Хабиб пообщался с журналистами на пресс-конференции.

Всех интересовал вопрос о том состоится ли реванш Мурмагомедова и Конора Макрегора. Тем более, что президент UFC Дэйна Уайт говорил, что такая вероятность существуют и бой могут провести в уже в 2020 году.

«По поводу реванша с Макгрегором – только, когда он выиграет десять боев, поговорим об этом», – цитирует слова Нурмагомедова ТАСС.

Prosposts.kz в то же время сообщает, что бой против Макгрегор Хабиб назвал «самым ценным», также отметив, что не собирается переходить в более тяжелую весовую категорию по примеру ирландца.

«Конор для меня не ориентир», – отметил россиянин.

Бой Макгрегора и Нурмагомедова состоялся в США 6 октября 2018 года. В четвертом раунде российский спортсмен взял ирландца в плотный захват, после чего соперник сдался.

19 января Макрегор проведет бой против американца Дональда Серроне. 31-летнему Нурмагомедову 19 апреля предстоит защита титула в поединке против другого американского бойца Тони Фергюсона.