Дацика задержали за незаконный переход границы - Советский спорт
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24 декабря 2019 17:56ММАШарафудинов Виктор

Дацика задержали за незаконный переход границы

Боец MMA плыл на лодке в Эстонию.

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацицк был задержан пограничниками при попытке незаконно пересечь границу Российской Федерации и Эстонии.

В полиции возбудили уголовное дело. В данный момент задержанный находится в изоляторе.

47news.ru сообщает, что сегодня около шести утра Дацик был доставлен в ОМВД по Сланцевскому району. Вячеслава привезли из Ивангорода, где он находился под присмотром пограничников после попытки перехода российско-эстонской границы. В ночь с 21 на 22 декабря Дацик на лодке вместе со своим знакомым пытался пересечь реку Нарва.

23 декабря было возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 322 УК РФ «Незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору». В ближайшее время суд будет избирать Дацику меру пресечения.

Вот, что рассказала журналистам 47news.ru супруга задержанного Виктория:

«В пятницу к нам домой пришел знакомый и попросил помощи. Он нам дом ремонтировал, зовут, вроде, Дима. Говорит, ему надо срочно перебраться через границу. Причин не знаю. Ну и на жалость надавил, трое детей у него, говорит. Вот Слава и согласился. Он думал, на реке лед, и он просто направление покажет. Но река не встала, они поплыли на лодке, а весло сломалось. Их унесло и прибило к эстонской стороне, где их и задержали».

В 2007 году Дацика задержали за разбойные нападения на салоны сотовой связи в Санкт-Петербурге, признали невменяемым и отправили на принудительное лечение. В 2010-м он сбежал из лечебницы и на резиновой лодке уплыл в Норвегию, где попросил убежища. Норвежские власти просьбу отклонили, и спортсмен вернулся в Россию, где был осужден на пять лет лишения свободы.

В марте 2018-го Дацика также осудили на 3,5 года в колонии строгого режима по делу о нападении на подпольный публичный дом.

25 февраля нынешнего года апелляционный cуд прекратил уголовное преследование по статьям 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище) и 116 УК РФ (побои) за истечением сроков давности и освободил Дацика из-под стражи в связи с отбытием наказания.

15 декабря 38-летний боец возобновил профессиональную карьеру, проведя бой в рамках финала Чемпионата мира по правилам TNA. Его соперником стал французский тяжеловес Жером Ле Банне. Во втором раунде Дацик пропустил тяжелый удар в печень и не смог продолжить поединок, уступив техническим нокаутом.

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