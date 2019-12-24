Избитому в Биберево бойцу ММА Кузнецову посоветовали сменить профессию В уличной драке спортсмен получил два рассечения.

Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал инцидент с участием бойца Дмитрия Кузнецова. В середине декабря спортсмен подрался с хулиганами в одном из московских дворов, получив два рассечения.

«Кузнецов планировал 28 декабря выступать у нас на турнире, – заявил Гаджиев в интервью РБК. А про драку мы ничего не слышали – ни от него, ни от команды его. Ну, если на него толпой напали и избили, что ему делать вообще у нас на турнире? Пусть другую профессию себе выбирает тогда»

Сам Дмитрий ранее рассказал об инциденте в интервью «Пятому каналу», сообщив, что не стал обращаться в полицию.На видеозаписи, попавшей в интернет, видно, что на спортсмена напали три человека.