Хабиб Нурмагомедов: Рассматриваю Гэтжи в качестве следующего соперника, он хороший боец На данный момент 31-летний американец провел в UFC 6 боев и выиграл 4 поединка.

Россиянин Хабиб Нурмагомедов, владеющий титулом чемпиона UFC в легком весе, не стал скрывать, что обдумывает вариант с поединком против американца Джастина Гэтжи.

«Рассматриваю ли я Гэтжи в качестве следующего соперника? Да, безусловно. У него зрелищные, интересные поединки. Это хорошо, когда спортсмен уверен в себе, у него есть план на бой. Конечно, рассматриваю. Думаю, он хороший боец», – цитирует Нурмагомедова Sports.kz.

18 апреля 2020 года россиянин встретится с американцем Тони Фергюсоном на турнире в Бруклине.

Ранее сообщалось, что победитель этой пары встретится с 31-летним Гэтжи.