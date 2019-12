ESPN включил Нурмагомедова в тройку лучших бойцов ММА десятилетия

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов вошел в тройку лучших бойцов ММА в период с 2010 по 2019 год по версии телеканала ESPN.

The decade belonged to an Eagle, a Mouse, and the one they call Bones 🦅🐭🦴



More from @arielhelwani, @bokamotoESPN, and @marc_raimondi: https://t.co/qNI2wJXYuJ pic.twitter.com/3X2UbUVLoX