ESPN включил Нурмагомедова в тройку лучших бойцов ММА десятилетия

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов вошел в тройку лучших бойцов ММА в период с 2010 по 2019 год по версии телеканала ESPN.
«Хабиб - один из самых известных спортсменов на планете. Это самый доминирующий боец в ММА. Ни в одном промоушене нет бойца с показателем побед и поражений 28-0. В UFC Хабиб проиграл лишь в одном раунде из всех проведенных. Нет никаких предпосылок для того, чтобы говорить, что он начинает сдавать», - отмечает ESPN.
Помимо Хабиба в тройку лучших вошли американцы Джон Джонс и Деметриус Джонсон.
Напомним, в UFC Нурмагомедов провел 12 боев и во всех одержал победы. В своем последнем поединке россиянин удушающим приемом взял верх над американцем Дастином Порье 7 сентября 2019 года.
Следующий бой Хабиб должен провести 18 апреля 2020 года в рамках турнира UFC 249 против Тони Фергюсона.
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