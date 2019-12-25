Петр Ян: Сехудо не хочет защищать свой пояс против настоящего претендента - Советский спорт
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25 декабря 2019 12:13ММАНечаев Юрий

Петр Ян: Сехудо не хочет защищать свой пояс против настоящего претендента

Россиянин рассчитывает на чемпионский бой в UFC.

Российский боец смешанных единоборств Петр Ян рассказал, что он думает о чемпионе UFC в легчайшем весе Генри Сехудо.

«Я потерял всякое уважение к Сехудо, - приводит слова Яна BJPENN. - Он не хочет защищать свой пояс против настоящего претендента. Хочет драться с тем, у кого ноль побед в весе, у кого лучшие годы позади. UFC не должен одобрять такое поведение, если они желают, чтобы чемпионский пояс не потерял своей значимости».

В активе российского бойца шесть побед в шести поединках в UFC. Всего в ММА Ян провел 15 боев, в которых одержал 14 побед (шесть нокаутом) и потерпел одно поражение. В своем последнем бое 15 декабря россиянин нокаутом победил американца Юраи Фэйбера. После этого боя Ян бросил вызов Сехудо.

Сехудо в ММА провел 17 поединков, в которых одержал 15 побед (семь нокаутом) и потерпел два поражения.

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