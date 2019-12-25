Емельяненко рассказал о конфликте с сотрудником ФСБ Инцидент произошел в самолете.

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в интервью для телепрограммы «Ой, мамочки!» телеканала «Мир 24» рассказал о конфликте с сотрудником Федеральной службы безопасности. Инцидент произошел в самолете, но спортсмен не уточнил, когда именно это случилось.

«Один раз я летел в самолете, рядом со мной сел очень высокопоставленный человек. Сзади меня сидел сотрудник ФСБ. Он меня толкает и говорит: «Слушай, давай местами поменяемся, сюда садись». Я говорю: «А почему я должен сюда садиться?». Он отвечает, что потому что он так сказал. Я к нему повернулся и говорю: «Не надо бить по сидению, а то я тебе объясню по-другому». И когда мы прилетели он сразу побежал, позвонил, доложил. Из-за этого все и началось. Но никакой драки не было».

Также Емельяненко-младший отметил, что его не смущает репутация скандальной личности:

«Ну кто-то же должен быть таким нарицательным человеком. Мне без разницы. Я привык. У меня уже иммунитет выработался. Сначала меня это как-то смущало, выводили из себя ситуации. А потом, по прошествии времени и после решения кучи проблем, которые создавали как СМИ, так и другие люди, я уже привык к этому».

В мае 2015 года Александра Емельяненко приговорили к 4 с половиной годами годам лишения свободы за совершение насильственных действий сексуального характера и похищение паспорта.

В ноябре 2016-го спортсмен вышел на свободу.