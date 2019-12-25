Хабиб Нурмагомедов в Казахстане подарил iPhone безногому мальчику (видео) - Советский спорт
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25 декабря 2019 18:30ММАШарафудинов Виктор

Хабиб Нурмагомедов в Казахстане подарил iPhone безногому мальчику (видео)

В ответ 11-летний Али Турганбеков вручил российскому бойцу мяч с автографом Неймара.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сейчас находится в Алма-Ате в качестве почетного гостя на турнир по смешанным единоборствам Gorilla Fighting Championship 23, который состоится 25 декабря.

В Казахстане Хабиб встретился с 11-летним Али Турганбековым, родившимся без ног. На своей странице в Instagram рассказал о том, что подарил спортсмену мяч с автографами футболистов «Пари Сен-Жермен» Неймера, Килиана Мбаппе и Эдинсона Кавани. Нурмагомедов тоже пришел на встречу не с пустыми руками и вручил Турганбекову iPhone. Также российский боец показал технику работы с футбольным мячом.

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Khabib and Ali!👍 АльхамдулиЛлях 🙏☝️ Я подарил Хабибу очень ценный для меня подарок( оригинал мяч⚽️ с автографом Неймара, Кавани, Мбаппе, ТьягоСильва)🤗 но ещё более ценными я считаю человеческие качества, внимание, отзывчивость, доброта души и простота таких уважаемых и Великих Чемпионов как @khabib_nurmagomedov уделил мне много времени и внимания, я очень это ценю и очень его уважаю и люблю🙏😊✊🤜🤛 Я желаю ему много много побед 💪💪💪и довольство Всевышнего!☝️☝️☝️🙏 А также очень благодарю @muhammad_umarov.001.big и @sava9 за помощь в организации встречи😊✊ @turganbekov_amir @sparta.astana.promotion #khabibnurmagomedov #ali_amir_happy #ali #motivation #krasava #силамечты #unlimitedfootball

Публикация от Ali Turganbekov (@ali_amir_happy)

Свой следующий бой в UFC Нурмагомедов проведет 19 апреля против американца Тони Фергюсона.

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