Хабиб Нурмагомедов в Казахстане подарил iPhone безногому мальчику (видео)

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сейчас находится в Алма-Ате в качестве почетного гостя на турнир по смешанным единоборствам Gorilla Fighting Championship 23, который состоится 25 декабря.
В Казахстане Хабиб встретился с 11-летним Али Турганбековым, родившимся без ног. На своей странице в Instagram рассказал о том, что подарил спортсмену мяч с автографами футболистов «Пари Сен-Жермен» Неймера, Килиана Мбаппе и Эдинсона Кавани. Нурмагомедов тоже пришел на встречу не с пустыми руками и вручил Турганбекову iPhone. Также российский боец показал технику работы с футбольным мячом.
Свой следующий бой в UFC Нурмагомедов проведет 19 апреля против американца Тони Фергюсона.
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