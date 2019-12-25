Александр Емельяненко: Не общаемся с Федором. Да и не хотелось бы разговаривать с ним Братья повздорили после скандального интервью Александра, где он обрушился с критикой на окружение брата.

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Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко по-прежнему не общается с братом Федором.

По его словам, он и не хочет восстанавливать отношения. Также Александр отметил, что брат не помогал ему, когда тот оказался в тюрьме за изнасилование.

«Нет, брат помочь не пытался. Мы не общаемся с ним, да и не хотелось бы с ним разговаривать. Когда мы с ним последний раз говорили, он меня попросил, чтобы я про него ничего не говорил», – цитирует Александра «Мир 24».