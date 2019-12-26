Чемпион UFC Джонс дал совет Фергюсону перед боем против Хабиба Встреча состоится 18 апреля 2020 года и пройдет на турнире в Бруклине.

Чемпион UFC в полутяжелом весе, первый номер рейтинга вне зависимости от весовой категории Джон Джонс предложил соотечественнику Тони Фергюсону план действий на поединок с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Никакой спешки. Победить Хабиба в первых раундах просто нереально, но у Тони есть все шансы сделать это во второй половине поединка. Пусть Нурмагомедов работает. Таким образом, он потеряет много сил. В этот момент Фергюсон должен включиться. У него отличное кардио, так что, проблем не будет.

Да, при таком раскладе есть определенный риск, потому что придется «забирать» остальные три раунда. Но поймите одно: победить Хабиба при стандартном подходе не получится. Моя стратегия может принести успех Фергюсону», – цитирует Джонса MMA Fighting.

31-летний Нурмагомедов – чемпион UFC в легком весе. Он не знает поражений на профессиональном уровне (28 боев и 28 побед). 35-летний Фергюсон в последний раз проигрывал в 2012 году. Его победная серия составляет 12 боев.