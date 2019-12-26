Нурмагомедов рассказал, кого считает лучшим бойцом в UFC Россиянин является непобежденным чемпионом организации в легком весе.

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Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов рассказал, кого считает лучшим бойцом UFC вне зависимости от весовой категории.

«Лучший боец UFC вне зависимости от веса? Джон Джонс», - приводит слова россиянина MMA Mania.

32-летний американец выступает в полутяжелом весе. Он провел в ММА 26 боев, одержал 25 побед (10 нокаутом) и потерпел одно поражение. Еще один поединок признан несостоявшимся.

Хабиб одержал 28 побед в 28 поединках по правилам смешанных единоборств. Очередную защиту титула россиянин проведет 18 апреля в Нью-Йорке против Тони Фергюсона.

В рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории Джонс занимает первое место, Хабиб расположился на второй строчке.