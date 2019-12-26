Хабиб Нурмагомедов: Макгрегор – не авторитет для меня Российский боец ММА высказался о возможности провести боксерский поединок с Флойдом Мейвезером.

Приехав в Алма-Ату в качестве почетного гостя турнира Gorilla Fighting Championship, Хабиб Нурмагомедов пообщался с болельщиками и журналистами. Чемпиону UFC в легком весе задали много вопросов о подготовке к бою с Тони Фергюсоном, а также спросили о том, воспользовался бы он возможностью сразиться с чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером по примеру Конора Макгрегора.

«То, что сделал Конор, для меня не является показателем, – цитирует Нурмагомедова Vesti.kz. – И Макгрегор – не авторитет для меня.

Макгрегор ждет реванша? Передайте ему, пусть выиграет десять боев подряд. Боем против него я горжусь. Я не имел права проигрывать!

Моя карьера не на начальном этапе. Она приближается к концу, но точно пока нет ощущения, что после следующего боя я закончу. Пока не думаю о завершении карьеры. Скоро мне предстоит серьезный бой с серьезным соперником – ближайшие месяцы буду тренироваться и готовиться.

Я не думаю, что в UFC бывают легкие поединки. Какой-то тяжелый психологически, какой-то – физически».

Нурмагомедов является непобежденным чемпионом UFC в легком весе. Россиянин одержал 28 побед в 28 поединках по правилам смешанных единоборств. Очередную защиту титула Хабиб проведет 18 апреля в Нью-Йорке против Тони Фергюсона.